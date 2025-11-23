Carlos Villarreal reconoce a ganadores del PECDA 2025 en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia de reconocimiento a las y los ganadores del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, iniciativa respaldada en Coahuila por el gobernador Manolo Jiménez y la Secretaría de Cultura Federal.
En el evento, organizado por el Gobierno Municipal, se distinguió a siete creadores de la Región Centro–Desierto por proyectos en literatura, artes visuales, música, teatro y medios audiovisuales:
? Analye Martínez de la Torre – Adolescentes Nuevos Creadores / Literatura
? Emmanuel Ruiz de León – Adolescentes Nuevos Creadores / Literatura
? Mariana Elizabeth Galán Rivero – Jóvenes Creadores / Artes Visuales
? Jesús Salvador Garza Hernández – Jóvenes Creadores / Medios Audiovisuales
? Abel Contreras Román – Jóvenes Creadores / Música
? Roberto Carlos Flores Vázquez – Creadores con Trayectoria / Música
? Monserrat Díaz Torres – Creadores con Trayectoria / Teatro
¿Qué apoyo recibieron los creadores?
Se destacó el acompañamiento brindado por el Departamento de Arte y Cultura del Municipio, dirigido por Marisol Lara Rodríguez, y la coordinación de Elizabeth Valdez Soto, quienes apoyaron en la preparación y fortalecimiento de los proyectos presentados.
El alcalde Carlos Villarreal subrayó el valor del PECDA como plataforma para impulsar la creatividad local: "En coordinación con las instancias estatal y federal seguiremos respaldando el talento de Monclova y de nuestra región".
¿Quiénes asistieron a la ceremonia?
A la ceremonia asistieron Glenda Suárez Rodríguez, regidora de Arte y Cultura; María Luisa Lozano Ferriño, directora de Arte y Cultura en Cuatro Ciénegas, y Felipe Elizalde Hernández, director de Festivales y Eventos en Monclova.
Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción artística y cultural, trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y con instituciones federales para generar más oportunidades a las y los creadores de la región.