Carlos Villarreal reconoce a ganadores del PECDA 2025 en Monclova

Monclova, Coah.- El alcalde Carlos Villarreal encabezó la ceremonia de reconocimiento a las y los ganadores del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) 2025, iniciativa respaldada en Coahuila por el gobernador Manolo Jiménez y la Secretaría de Cultura Federal.

En el evento, organizado por el Gobierno Municipal, se distinguió a siete creadores de la Región Centro–Desierto por proyectos en literatura, artes visuales, música, teatro y medios audiovisuales:

? Analye Martínez de la Torre – Adolescentes Nuevos Creadores / Literatura

? Emmanuel Ruiz de León – Adolescentes Nuevos Creadores / Literatura

? Mariana Elizabeth Galán Rivero – Jóvenes Creadores / Artes Visuales

? Jesús Salvador Garza Hernández – Jóvenes Creadores / Medios Audiovisuales

? Abel Contreras Román – Jóvenes Creadores / Música

? Roberto Carlos Flores Vázquez – Creadores con Trayectoria / Música

? Monserrat Díaz Torres – Creadores con Trayectoria / Teatro

¿Qué apoyo recibieron los creadores?

Se destacó el acompañamiento brindado por el Departamento de Arte y Cultura del Municipio, dirigido por Marisol Lara Rodríguez, y la coordinación de Elizabeth Valdez Soto, quienes apoyaron en la preparación y fortalecimiento de los proyectos presentados.

El alcalde Carlos Villarreal subrayó el valor del PECDA como plataforma para impulsar la creatividad local: "En coordinación con las instancias estatal y federal seguiremos respaldando el talento de Monclova y de nuestra región".

¿Quiénes asistieron a la ceremonia?

A la ceremonia asistieron Glenda Suárez Rodríguez, regidora de Arte y Cultura; María Luisa Lozano Ferriño, directora de Arte y Cultura en Cuatro Ciénegas, y Felipe Elizalde Hernández, director de Festivales y Eventos en Monclova.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la promoción artística y cultural, trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado y con instituciones federales para generar más oportunidades a las y los creadores de la región.