Frontera reporta saldo blanco en feria gracias a Protección Civil

Frontera; Coah.-Durante el primer fin de semana de feria en el municipio, autoridades reportaron saldo blanco en materia de Protección Civil, gracias al operativo coordinado entre distintas corporaciones municipales para brindar seguridad y atención a los asistentes.

De acuerdo con autoridades, en estas acciones participan elementos de Seguridad Pública, Transporte, Protección Civil y Bomberos, siguiendo la instrucción de la alcaldesa de reforzar la vigilancia durante los días de mayor afluencia.

Se informó que Protección Civil y Bomberos mantienen seis elementos diarios en labores de supervisión, principalmente viernes, sábado y domingo, cuando aumenta la asistencia ciudadana. A partir de esta semana se hará un ajuste en los turnos para distribuir mejor al personal, debido a las jornadas que se extienden hasta las 2:00 de la mañana.

Además del resguardo general, personal operativo realiza inspecciones constantes en los puestos instalados dentro del recinto ferial, revisando cilindros de gas, líneas y conexiones para prevenir fugas que pudieran derivar en algún incidente.

También se supervisan extensiones eléctricas y conexiones de energía, verificando que se encuentren en buenas condiciones y correctamente instaladas, especialmente ante posibles cambios climáticos o lluvias.

En cuanto a los juegos mecánicos, se detalló que fueron revisados desde el momento de su instalación, comprobando el funcionamiento de dispositivos de seguridad y condiciones generales antes de entrar en operación.

Las autoridades señalaron que hasta el momento no se han registrado incidentes, por lo que reiteraron el llamado a la población para disfrutar de las festividades con responsabilidad y seguir las indicaciones del personal de seguridad.