Frontera recibe a vendedores de Moroleón para fortalecer la economía local

FRONTERA COAHUILA.- A diferencia de años anteriores, comerciantes locales solicitaron al Ayuntamiento de Frontera permitir la instalación de vendedores provenientes de Moroleón, con el objetivo de ampliar la oferta comercial y fortalecer la economía durante la temporada decembrina.

El secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán, explicó que la petición surgió directamente de los propios comerciantes fronterenses, quienes consideran que la presencia de expositores foráneos generará mayor flujo de visitantes y, en consecuencia, mejores ventas para todos. "Se están terminando de instalar algunos expositores, tanto los que vienen de Moroleón como los locales. Nosotros recordamos que cuando la alcaldesa aún era candidata, algunos comerciantes se acercaron para pedir que no se instalaran; sin embargo, con el paso de los meses y la situación económica que impera en la región, fueron los mismos comerciantes locales quienes solicitaron su incursión", detalló.

López Gaytán señaló que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú dialogó con los involucrados y dio luz verde a la instalación, al considerar que beneficiará a la economía del municipio. Los expositores foráneos suman alrededor de 30 puestos, además de los comercios locales que se están incorporando en la plaza principal.

Los vendedores trabajarán hasta el 31 de diciembre, convirtiendo la explanada central de Frontera en un punto de encuentro comercial que busca atraer tanto a habitantes de la región centro como a visitantes de otros municipios. Según autoridades y comerciantes, esta colaboración permitirá dinamizar las ventas en una de las temporadas más importantes del año para el sector.