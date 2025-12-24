Familias de Frontera realizan compras navideñas en la plaza

FRONTERA, COAHUILA.- Como marca la tradición entre muchas familias mexicanas, los fronterenses realizaron sus compras navideñas a última hora, con el objetivo de llevar a sus seres queridos prendas, calzado, accesorios y dulces típicos de la temporada para celebrar la Nochebuena.

El ambiente en el centro de la ciudad también estuvo marcado por las prisas, ya que muchas personas caminaban apresuradas de un puesto a otro con la intención de no llegar tarde a sus compromisos familiares o terminar a tiempo las compras pendientes. Entre bolsas, listas de último momento y constantes llamadas telefónicas, los fronterenses buscaban aprovechar cada minuto para completar regalos y alimentos, reflejando el ritmo acelerado que caracteriza las horas previas a la celebración de la Navidad.

Desde temprana hora, el primer cuadro de la ciudad registró una importante afluencia de personas, principalmente familias que se dieron cita en la plaza principal y sus alrededores, donde aprovecharon la presencia de comerciantes, en especial los provenientes de Moroleón, para buscar ofertas y adquirir artículos que aún quedaban disponibles en los últimos días del mes.

Durante el recorrido, se observó a ciudadanos revisando ropa, zapatos y diversos productos, comparando precios y aprovechando promociones, en un ambiente de convivencia previo a la celebración navideña, lo que generó un notable movimiento comercial en el centro de Frontera.

Asimismo, muchas personas aprovecharon para completar la lista de insumos para la cena de Navidad, adquiriendo productos para la preparación de platillos tradicionales como pozole, mole, pavo, rollo de carne, ensalada de manzana, entre otros, consolidando así una de las fechas más importantes para la unión familiar y la actividad económica local.