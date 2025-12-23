Aumenta la afluencia de clientes en Monclova por cena navideña

Con la Nochebuena cada vez más cerca, los comercios de Monclova registran un incremento significativo en la afluencia de clientes que buscan los insumos necesarios para la tradicional cena navideña. Desde tempranas horas, familias completas recorren carnicerías y tiendas de abarrotes en busca de los productos indispensables para compartir la mesa este 24 de diciembre.

Entre los artículos con mayor demanda destacan los ingredientes para la elaboración de tamales, frijoles rancheros y diversos cortes de carne, así como opciones ya preparadas que permiten agilizar la preparación del banquete familiar. Daniel Alejandro González, trabajador de una carnicería local, señaló que durante estos días los productos más solicitados son aquellos relacionados con las recetas tradicionales de la temporada, en especial los derivados del cerdo.

"En estas fechas se vende mucho todo lo que es para tamales, principalmente los frijoles rancheros, además de la pierna y la cabeza de puerco. También tenemos buena respuesta en cortes especiales", explicó.

Detalló que entre las opciones disponibles se encuentran cortes como brisquet, Rib-Eye, T-Bone, New York y costilla flecha o Short Rib, los cuales han tenido buena aceptación entre los clientes que buscan algo distinto para la cena. Asimismo, indicó que han incorporado alternativas más accesibles, como el bistec estrella, un producto económico que se ha posicionado por su suavidad y versatilidad en la cocina.

Otro de los platillos tradicionales que mantiene alta demanda es el menudo, el cual se ofrece fresco y ya cortado. De acuerdo con el entrevistado, una porción suficiente para aproximadamente 20 personas tiene un costo estimado de 600 pesos. En cuanto a la arrachera, González González comentó que los paquetes de un kilogramo se comercializan en alrededor de 300 pesos, siendo otra de las opciones preferidas para la cena navideña.

Finalmente, destacó que, pese a las dificultades económicas, las familias monclovenses continúan priorizando la convivencia y las tradiciones. "La gente viene por lo básico para el 24, para los tamales y los frijoles rancheros. La Navidad sigue siendo una fecha importante para reunirse y compartir", expresó.