Contactanos
Coahuila

Obispo Hilario González promueve la solidaridad navideña

El mensaje del obispo busca fortalecer el compromiso social y cristiano en la comunidad de Coahuila.

Por Adriana Cruz - 24 diciembre, 2025 - 10:22 a.m.
Obispo Hilario González promueve la solidaridad navideña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Llama Obispo a vivir una Navidad solidaria y cercana a los más vulnerables

      En el marco de las celebraciones navideñas, el obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, envió un mensaje a los fieles y a la sociedad en general, en el que exhortó a vivir una Navidad marcada por la esperanza, la solidaridad y el compromiso con los más necesitados.

      Mensaje del obispo sobre la Navidad

      Al reflexionar sobre el pasaje bíblico "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (Juan 1,14), el prelado subrayó que para los cristianos la pobreza no es solo una categoría social, sino la misma carne de Cristo, presente en quienes padecen hambre, enfermedad, abandono o privación de la libertad.

      Monseñor González García destacó que Dios se hace cercano al asumir la fragilidad humana, invitando a los creyentes a reconocer a Jesús en el prójimo y a responder con acciones concretas de acompañamiento, misericordia y promoción de la dignidad humana.

      Compromiso social en la comunidad

      Asimismo, llamó a las familias a celebrar la Navidad con confianza plena en el Señor, recordando que Cristo se hace pobre para enriquecer a la humanidad con su vida divina y su amor redentor.

      Finalmente, el obispo de Saltillo pidió que esta Navidad fortalezca el compromiso social y cristiano de la comunidad, para ser portadores de luz, paz y esperanza, especialmente en favor de quienes más lo necesitan en Coahuila.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados