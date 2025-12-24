Obispo Hilario González promueve la solidaridad navideña

Llama Obispo a vivir una Navidad solidaria y cercana a los más vulnerables

En el marco de las celebraciones navideñas, el obispo de la Diócesis de Saltillo, monseñor Hilario González García, envió un mensaje a los fieles y a la sociedad en general, en el que exhortó a vivir una Navidad marcada por la esperanza, la solidaridad y el compromiso con los más necesitados.

Mensaje del obispo sobre la Navidad

Al reflexionar sobre el pasaje bíblico "Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (Juan 1,14), el prelado subrayó que para los cristianos la pobreza no es solo una categoría social, sino la misma carne de Cristo, presente en quienes padecen hambre, enfermedad, abandono o privación de la libertad.

Monseñor González García destacó que Dios se hace cercano al asumir la fragilidad humana, invitando a los creyentes a reconocer a Jesús en el prójimo y a responder con acciones concretas de acompañamiento, misericordia y promoción de la dignidad humana.

Compromiso social en la comunidad

Asimismo, llamó a las familias a celebrar la Navidad con confianza plena en el Señor, recordando que Cristo se hace pobre para enriquecer a la humanidad con su vida divina y su amor redentor.

Finalmente, el obispo de Saltillo pidió que esta Navidad fortalezca el compromiso social y cristiano de la comunidad, para ser portadores de luz, paz y esperanza, especialmente en favor de quienes más lo necesitan en Coahuila.