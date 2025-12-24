¡Feliz Navidad, Monclova!: Te desea Periódico La Voz

En esta noche mágica, el espíritu de la Navidad ilumina cada rincón de nuestra querida Capital del Acero. Desde la redacción de Periódico La Voz, queremos hacer una pausa en el acontecer diario para estrechar la mano de cada uno de nuestros lectores y desearles una muy Feliz Navidad.

Monclova es una ciudad de gente entrona, resiliente y de gran corazón. Sabemos que este año ha traído retos, pero también nos ha recordado el valor de la unión familiar y la solidaridad que nos define como coahuilenses. Hoy, las luces de la Plaza Principal y el calor de nuestros hogares son el reflejo de una comunidad que nunca se rinde.

Nuestro compromiso sigue firme: ser la voz que narra nuestra historia. Pero hoy, nuestra única noticia es el deseo de que la paz, la salud y la prosperidad reinen en sus mesas. Que el brillo de esta temporada fortalezca nuestros lazos y nos prepare para un año nuevo lleno de bendiciones.

¡Gracias por permitirnos ser parte de su familia! Que pasen una noche llena de alegría y amor.