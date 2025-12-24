Frontera refuerza recolección de basura: Raúl Cárdenas lo confirma

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Servicios Primarios del municipio de Frontera, Raúl Cárdenas Leija, informó que durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo se reforzarán las labores de recolección de basura, debido al incremento considerable de residuos que se genera en estas fechas.

El funcionario explicó que, derivado de las fiestas decembrinas, la cantidad de basura recolectada puede aumentar de manera significativa, ya que esto ha ocurrido año tras año en toda la región centro y Frontera no es la excepción. "De unas 12 a 22 toneladas se puede generar de basura, esto debido a las fiestas decembrinas, pues son los días que más se recolecta basura, pero sobre todo el 24 y 25 de diciembre", señaló.

Cárdenas Leija detalló que para brindar un mejor servicio a la población se implementarán turnos especiales de trabajo. Indicó que el primer turno iniciará de las 5:00 de la mañana a las 11:00 de la mañana, y un segundo turno de las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde, con el objetivo de cumplir en tiempo y forma con el traslado de los residuos al relleno sanitario.

Asimismo, destacó que las labores serán más ágiles gracias a la incorporación de un camión recolector adicional, por lo que actualmente se cuenta con cuatro unidades operando. Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar sacando la basura en los horarios establecidos, para mantener una ciudad limpia durante estas festividades.