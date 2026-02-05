Ángeles sin capa: ciudadanos cargan a niño con discapacidad por escaleras del IMSS

A través de Facebook, Brenda Robles lanzó un llamado solicitando voluntarios que la ayudaran a subir las escaleras de la clínica 7 del IMSS con su hijo, a quien cariñosamente llama "El Pimpollo", un menor identificado como Alejandro Robles, quien se encuentra postrado en silla de ruedas debido a una discapacidad y requería atención médica para el seguimiento de su salud.

Aunque la madre había ofrecido un pequeño apoyo a quien pudiera ayudarla, no fue necesario. En cuestión de minutos, ciudadanos de buen corazón respondieron al llamado que hizo mediante redes sociales, sin esperar nada a cambio.

Dos hombres, identificados como Oscar y Fernando, acudieron al lugar y cargaron al pequeño Alejandro por las escaleras de la clínica para que pudiera recibir atención médica y es que los elevadores no se encontraban funcionando.

"Dios es tan bueno con nosotros que sigue enviándonos ángeles terrenales. Hoy nuestros salvadores fueron Oscar y Fernando, corrieron a nuestro auxilio para subir al Pimpollo, Alejandro. No cabe duda que siempre estamos bendecidos, eternamente agradecidos. Dios siga bendiciendo sus vidas", compartió la madre, agradeciendo profundamente la ayuda recibida.

La historia de Brenda Robles resalta la importancia de la solidaridad en momentos críticos.

Detrás del gesto noble también surge una realidad que viven diariamente muchos padres y madres de niños con enfermedades o discapacidades: la falta de funcionamiento de elevadores en clínicas del IMSS.

Esta situación se convierte en un obstáculo enorme para quienes deben trasladar a sus hijos en sillas de ruedas o en brazos para recibir atención médica en pisos superiores.

Para familias como la de Alejandro, cada visita al hospital implica no solo la preocupación por la salud de sus hijos, sino también el desafío físico y emocional de acceder a los servicios médicos.

La falta de elevadores en el IMSS representa un desafío constante para muchas familias en Monclova.

Aun así, en medio de las dificultades, hombres como Oscar y Fernando recuerdan que la solidaridad ciudadana sigue viva y que, cuando más se necesita, siempre aparecen "ángeles terrenales" dispuestos a tender la mano.