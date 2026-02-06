Nuevas becas y microcréditos para jóvenes emprendedores en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con el objetivo de anunciar nuevos programas en beneficio de los jóvenes del municipio de Múzquiz, el licenciado Iván Terashima Zamora, director del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), acompañado de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, encabezó la Macrobrigada "MEJORA la Juventud", realizada en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Múzquiz.

Dicho evento forma parte de la estrategia estatal Mejora Coahuila, que busca acercar servicios y oportunidades a las y los jóvenes de telebachilleratos del Subsistema COBAC y población estudiantil del Tecnológico.

Durante la ceremonia, el ingeniero Santos Eduardo de la Garza García, director del Tecnológico, dio la bienvenida a las autoridades municipales, regionales y estatales.

En su mensaje agradeció que la brigada se realizara en el plantel, subrayando que este tipo de acciones fortalecen a la comunidad estudiantil y reconocen la labor de los funcionarios en favor de la juventud muzquense.

En su intervención, Iván Terashima destacó la importancia de aprovechar los servicios gratuitos que se ofrecen en la brigada, como cortes de cabello, atención médica, atención psicológica, entre otras.

Asimismo, señaló que estas actividades permiten tener una mayor cercanía con los jóvenes, escucharlos y trabajar en equipo con ellos.

El funcionario anunció además cuatro proyectos estratégicos: becas de 20 mil pesos para estudios en el extranjero, estímulos de 3 mil pesos para material escolar, apoyo en transporte y programas de acompañamiento académico.

Otro de los anuncios relevantes fue el Congreso 300, dirigido a jóvenes de 18 a 24 años de edad. Se seleccionarán trescientos líderes de la Región Carbonífera para participar en actividades de motivación, liderazgo y trabajo en equipo.

A la par, se presentó un programa de microcréditos para emprendedores juveniles, con apoyos que van de 10 mil a 100 mil pesos, respaldados por una bolsa de 100 millones de pesos.

Por su parte, la alcaldesa Laura Jiménez refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de Múzquiz con los estudiantes, a quienes calificó como lo más importante del plantel.

"Los jóvenes importan, importan sus ideas, sus necesidades y su enorme potencial para transformar al municipio", expresó. Reconoció que la Macrobrigada fue posible gracias al apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del ICOJUVE, con quienes comparte la visión de impulsar oportunidades para fortalecer el desarrollo de la juventud.