Coahuila lanza programas de apoyo a jóvenes

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE) anunció que se pondrán en marcha cuatro programas dirigidos a las y los jóvenes del estado, con un presupuesto superior a los 20 millones de pesos.

Así lo informó el director del organismo, licenciado Iván Terashima Zamora, quien destacó que estas acciones buscan ofrecer beneficios diversos y fortalecer las oportunidades de desarrollo para la nueva generación.

Entre los proyectos se encuentran becas académicas, créditos para jóvenes emprendedores y el Congreso 300, un evento que se realizará el próximo 24 de marzo en la Región Carbonífera.

Este encuentro reunirá a 300 líderes juveniles seleccionados para participar en conferencias, talleres y actividades enfocadas en potenciar sus habilidades de liderazgo, motivación y trabajo en equipo.

El funcionario estatal señaló que también se dará cumplimiento a compromisos adquiridos en el municipio de San Juan de Sabinas, como la entrega de material deportivo solicitado por la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC), además de visitar la Escuela Normal Experimental.

"Nosotros somos funcionarios de territorio, no de escritorio, como menciona el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Lo más importante es trabajar cercanos a los jóvenes, escuchar sus necesidades e inquietudes y generar política pública que permita resolver las problemáticas que enfrenta la generación actual", expresó Terashima Zamora.

Finalmente, el director del ICOJUVE subrayó que Coahuila cuenta con un gobernador aliado de la juventud, lo que garantiza que se seguirán impulsando programas y acciones en favor de este sector.

Con ello, se busca consolidar un estado que brinde oportunidades reales para que los jóvenes desarrollen su talento y contribuyan al progreso de la entidad.