Entregan tinacos y cisternas en San Juan de Sabinas para mejorar el agua

NUEVA ROSITA, COAH.- El licenciado José Federico Borjón Montoya, director de Inclusión y Desarrollo Social en el municipio de San Juan de Sabinas, informó que a través del programa "Ayuda que Transforma" se siguen impulsando acciones en beneficio de las familias de la localidad.

Señaló que, la entrega de tinacos y otros beneficios, es parte de la primera actividad realizada durante el año en curso, aunque corresponde a la octava remesa dentro de la estrategia social.

En esta ocasión, Borjón Montoya detalló que se realizó la entrega de 17 tinacos de diferentes capacidades, además de una cisterna con capacidad de 5 mil litros y una bomba sumergible de agua.

Estos apoyos buscan mejorar las condiciones de almacenamiento y distribución del vital líquido en los hogares que lo requieren.

El funcionario municipal destacó que el programa se mantendrá vigente durante todo el año gracias al alcalde Oscar Ríos Ramírez, con el propósito de seguir acercando beneficios a la población.

Además de los tinacos y cisternas, se ofrece la venta de cemento a bajo costo, lo que representa una alternativa para quienes buscan mejorar o ampliar sus viviendas sin afectar de manera significativa su economía.

Borjón Montoya subrayó que la intención principal de estas acciones es apoyar directamente a la economía familiar, brindando soluciones prácticas a necesidades básicas de la comunidad.

Reiteró que el programa está diseñado para atender a quienes lo soliciten, siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida en San Juan de Sabinas.

Finalmente, invitó a los interesados a acudir a las oficinas de Desarrollo Social para conocer más detalles y acceder a los beneficios. Con ello, aseguró, se reafirma el compromiso del gobierno municipal de trabajar de manera cercana con la ciudadanía y de impulsar programas que realmente transformen la vida de las familias.