Descartan gusano barrenador en perro de Frontera: Tuilzie Vázquez Ibarra

FRONTERA, COAHUILA.-

La coordinación de Protección Animal de Frontera confirmó el descarte de un segundo caso sospechoso de gusano barrenador en una mascota del municipio, luego de que los análisis realizados a muestras tomadas de una herida arrojaran resultados negativos.

La coordinadora de Protección Animal, Tuilzie Vázquez Ibarra, informó que el caso correspondió a un perro de la colonia Occidental que presentaba una lesión severa en una de sus patas delanteras y una fuerte infección, lo que encendió las alertas ante la presencia de gusanos en la herida.

"Se tomó muestras del gusano, se mandan a hacer las pruebas que se requieren hacer en Monclova y posterior a eso nos llegó el análisis de forma negativa, lo cual también nos deja muy tranquilos", señaló.

El animal era alimentado y atendido por vecinos del sector, quienes solicitaron apoyo al detectar el deterioro de la lesión. Ante la sospecha, el médico veterinario del Vagón de la Salud Animal acudió durante tres días consecutivos para brindarle atención y seguimiento.

Mientras se obtenían los resultados de laboratorio, el personal mantuvo vigilancia permanente sobre el estado de salud del perro, aplicando tratamiento con antibióticos, limpieza de la herida y productos especializados para eliminar larvas.

Vázquez Ibarra destacó que este es el segundo caso sospechoso que ha sido descartado en Frontera, lo que permite mantener tranquilidad entre la población, aunque insistió en que no se debe bajar la guardia ante el riesgo que representa esta plaga.

"Si tienen perritos en casa o si hay perritos en situación de calle que presenten alguna herida, hay que estar muy al pendiente que esa herida no tenga gusanos y reportarlo para brindar la atención correspondiente", exhortó.

La funcionaria agregó que el personal veterinario ha sido capacitado para detectar y atender oportunamente cualquier posible caso relacionado con el gusano barrenador, por lo que continuarán monitoreando reportes y reforzando las acciones preventivas en el municipio.