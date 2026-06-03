Buscan a hombre con discapacidad desaparecido en Múzquiz; extienden rastreo hasta Barroterán

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el Pueblo Mágico de Múzquiz fue reportada la desaparición de Arturo Pasillas, conocido con el apodo de "Golón", de quien su familia no tiene noticias desde el pasado martes.

La situación ha generado preocupación entre vecinos y allegados, quienes han solicitado el apoyo de las autoridades competentes para dar con su paradero, ya que el hombre presenta una discapacidad.

Acciones de la autoridad

El caso fue notificado a la Dirección de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, dependencias que recibieron la petición de iniciar labores de búsqueda.

Por lo anterior, también se exhorta a la ciudadanía a colaborar proporcionando cualquier información que pueda ayudar a localizarlo a través de los números de contacto 864 103 2252 y 861 617 9256.

De acuerdo con versiones recabadas, Arturo Pasillas fue visto por sus familiares el pasado lunes. Posteriormente, recibieron información de que presuntamente habría sido observado en Minas de Barroterán, lo que ha motivado que la búsqueda se extienda hasta esa comunidad, con la esperanza de que este dato sea clave para dar con su ubicación.

Impacto en la comunidad

La desaparición de "Golón" ha generado inquietud en la comunidad, que se ha sumado a la difusión del caso en redes sociales con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y lograr que más personas se involucren en su localización.

Finalmente, las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las labores de rastreo y pidieron a la población mantenerse atenta y colaborar con cualquier información que contribuya a encontrar a Arturo Pasillas, cuyo caso mantiene en vilo a familiares y vecinos de Múzquiz.