Se quita la vida adulto mayor en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El primer suicidio del año se registró la tarde del miércoles, luego de que un adulto mayor se quitara la vida al interior de su domicilio, ubicado en la colonia San Joaquín.

El occiso fue identificado como José, de 86 años, quien padecía diversas enfermedades, situación que presuntamente influyó en su decisión de atentar contra su vida.

Detalles confirmados

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue localizado por su nieto, quien al ingresar al baño descubrió la escena y de inmediato dio aviso a las autoridades policiacas.

Elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, mientras que personal ministerial realizó las diligencias correspondientes.

Impacto en la comunidad

Durante el año pasado se reportaron 35 suicidios en la región, 33 de ellos en la cabecera municipal de Piedras Negras, cifra que superó ampliamente los registros de años anteriores.