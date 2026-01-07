Contactanos
Coahuila

Policías agreden a ciclista en Piedras Negras: video muestra el hecho

Tras la agresión, el ciclista huyó del lugar mientras era perseguido por tres elementos de la policía local.

Por Emilio Gallegos - 07 enero, 2026 - 05:26 p.m.
      PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Policías municipales de Piedras Negras protagonizaron una nueva agresión que quedó registrada en un video grabado por un ciudadano, en el que se observa cómo un ciclista es golpeado por la espalda con la puerta de una patrulla para obligarlo a detenerse.

      Las imágenes, captadas en una calle de la ciudad cuya ubicación no fue precisada, muestran el momento en que la patrulla se aproxima al ciclista y, sin advertencia alguna, los policías abren bruscamente la puerta del vehículo oficial, impactándolo mientras circula en su bicicleta.

      Detalles confirmados

      Tras la agresión, el ciclista desciende de su bicicleta y huye corriendo del lugar, perseguido por tres elementos policiacos.

