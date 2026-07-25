Prioridad en recarpeteo y pavimentación en Frontera para mejorar calles

El Ayuntamiento de Frontera proyecta invertir entre 25 y 30 millones de pesos en obras de vialidad durante el segundo semestre del año, con prioridad en recarpeteo, pavimentación, bacheo y reposición de tuberías, informó el director de Obras Públicas, Luis González.

El funcionario explicó que actualmente está por concluir la obra de recarpeteo en la calle Héroe de Nacozari, en las colonias Bellavista y Borja, mientras que la pavimentación de la calle Caoba presenta retrasos debido a las lluvias que provocaron hundimientos y obligaron a realizar reparaciones adicionales.

Precisó que, una vez que mejoren las condiciones climáticas, se colocará la base y se realizará la compactación para posteriormente aplicar la carpeta asfáltica, con la expectativa de entregar la obra a finales de la próxima semana.

González señaló que, por instrucciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, además de mejorar la infraestructura vial también se atienden problemas de fondo mediante el reemplazo de tuberías obsoletas de agua potable, de entre dos y media y cuatro pulgadas de diámetro, con el objetivo de reducir fugas y evitar futuras afectaciones al pavimento.

Indicó que las lluvias incrementaron de manera considerable los daños en las calles, por lo que actualmente la prioridad es intervenir las 33 vialidades con mayor afluencia vehicular antes de continuar con el programa de bacheo por colonias.

El director estimó que los reportes por baches aumentaron alrededor de un 300 por ciento a consecuencia de las precipitaciones, por lo que el Municipio mantiene un registro de las solicitudes ciudadanas para atenderlas por sectores.

Añadió que el programa de obras contempla concluir el ejercicio de los recursos entre noviembre y principios de diciembre; sin embargo, adelantó que la alcaldesa ya realiza gestiones para ampliar el fondo destinado a infraestructura, debido a las afectaciones ocasionadas por las lluvias.