Tuilzie Vázquez denuncia envenenamiento de perros en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Se registró un alarmante caso de envenenamiento de perros en el municipio de Frontera, donde al menos siete mascotas murieron en distintos sectores de la ciudad.

De acuerdo con la encargada de Protección Animal, Tuilzie Vázquez, cinco de los animales fueron encontrados en mal estado en un mismo domicilio de la colonia Sierrita; solo una perrita sobrevivió pero se encuentra en estado vegetal, mientras que otros dos casos ocurrieron en la colonia Morelos.

Acciones de Protección Animal ante el envenenamiento

Ibarra Vázquez informó que los hechos comenzaron a presentarse desde la semana pasada. Los cinco perros afectados en la colonia Sierrita eran de raza pastor alemán, y aunque aún no se tienen responsables identificados, se presume que podría tratarse de algún vecino con conflictos previos o de una persona que simplemente no tolera la presencia de perros en la zona.

La funcionaria explicó que, en ambos casos, se utilizó veneno para ratas mezclado con alimento, el cual las mascotas consumieron rápidamente. "La recomendación es que se acerquen con nosotros para no caer en estas situaciones de envenenamiento. Es mejor arreglar los problemas comunicándose con los vecinos, antes de recurrir a actos que afectan a seres indefensos", expresó.

Detalles del caso de envenenamiento en Frontera

En la colonia Morelos la situación fue similar, pues dos perros de la misma calle fallecieron pocas horas después de ingerir el tóxico. Ante estos hechos, Protección Animal señaló que se procederá a presentar denuncias ante el Ministerio Público, ya que los animales se encontraban dentro de sus domicilios al momento del envenenamiento.