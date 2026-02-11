Frontera: comerciantes ambulantes buscan instalar pulga en colonia 10 de Mayo

FRONTERA, COAHUILA.- Integrantes de la Unión de Comerciantes Ambulantes acudieron junto a un comité conformado por autoridades de la Presidencia Municipal de Frontera a la plaza de la colonia 10 de Mayo, con el objetivo de verificar que los vecinos estén de acuerdo con la instalación de una pulga todos los sábados por la tarde.

Durante el recorrido participaron alrededor de 20 comerciantes, así como representantes del Ayuntamiento, quienes dialogaron con habitantes del sector para conocer su postura y evaluar la factibilidad de otorgar los permisos correspondientes. Ángel Aranda Vázquez, director de Atención Ciudadana, señaló que actualmente se analiza la posibilidad de autorizar la instalación, tomando en cuenta la situación económica que enfrentan las familias y los propios comerciantes.

"Se está viendo la factibilidad de otorgarles esos permisos, ya que, ante la economía vulnerable y complicada, los comerciantes mencionan que es necesario instalarse para generar más ingresos y poder solventar sus gastos", explicó el funcionario municipal.

Asimismo, indicó que el proceso se llevará a cabo de manera ordenada y conforme a la ley, buscando que la actividad no afecte a otros vecinos del sector. Añadió que la administración encabezada por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú actúa bajo el marco legal, por lo que, si los comerciantes cumplen con los requisitos establecidos, se podría otorgar el permiso para la instalación de la pulga.

Finalmente, autoridades municipales reiteraron que continuarán escuchando a los habitantes de la colonia antes de tomar una decisión definitiva, con el fin de equilibrar el desarrollo económico con la tranquilidad de la comunidad.