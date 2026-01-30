Coahuila Mantiene activos 100 albergues

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, informó en su visita al municipio de Múzquiz que en todo el estado se cuenta con 100 refugios temporales, los cuales permanecerán activos durante la temporada invernal.

Estos espacios están destinados a brindar atención a la población que lo requiera ante las bajas temperaturas que se han registrado en la entidad, proporcionándoles comida caliente y abrigo.

El funcionario destacó que, hasta el momento, el saldo ha sido blanco en Coahuila, pues no se han presentado situaciones que lamentar relacionadas con el frío extremo.

Señaló que la coordinación entre autoridades estatales y municipales ha sido clave para prevenir incidentes y garantizar la seguridad de las familias.

Pimentel González explicó que los frentes fríos más intensos de la temporada han sido el número 27 y el actual sistema frontal 30, los cuales provocaron temperaturas bajo cero.

Sin embargo, gracias a los pronósticos oportunos, se realizaron reuniones de trabajo en todos los municipios con las áreas de Protección Civil, lo que permitió, activar los albergues operados por ayuntamientos, la Cruz Roja y diversas instituciones de beneficencia.

Detalló que el uso de los refugios ha sido esporádico, con la presencia de una o dos personas en cada espacio, lo que refleja que la población ha podido enfrentar las condiciones climáticas sin mayores complicaciones. Aun así, subrayó que la infraestructura está lista para atender cualquier contingencia que pudiera presentarse.

Finalmente, el secretario reconoció la labor de los integrantes del programa Operativo Abrigo, quienes han distribuido apoyos en comunidades de escasos recursos.

Con estas acciones, dijo, se busca garantizar que las familias más vulnerables cuenten con cobijo y asistencia durante la temporada invernal, reforzando así el compromiso del gobierno estatal con la protección de la ciudadanía.