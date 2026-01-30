Fiscalía de Coahuila emite alerta por desaparición de Juan Andrade

La Fiscalía General del Estado de Coahuila ha formalizado la búsqueda de Juan Andrade Sandoval, de 52 años, emitiendo una ficha de alerta tras cumplirse más de dos semanas sin noticias sobre su paradero. Según el reporte oficial, los hechos ocurrieron en el municipio de Castaños el pasado 13 de enero de 2026, aunque la denuncia fue ratificada el día 26 del mismo mes ante la Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Centro. La movilización de las autoridades ocurre en un contexto de profunda angustia para sus padres y hermanos, quienes notaron su ausencia tras perder la comunicación diaria que Juan solía mantener con su familia.

El entorno cercano de Juan ha manifestado una sospecha directa sobre la posible participación de una mujer en su desaparición, esta persona fue vista frecuentando a la víctima poco antes de que se perdiera su rastro. La familia teme que Juan esté siendo retenido contra su voluntad debido a que recibe una pensión económica. Anteriormente, él debía cobrar de manera presencial, pero el cambio reciente al uso de tarjeta bancaria habría facilitado que terceros dispongan de su dinero sin necesidad de que él aparezca en público, lo que refuerza la teoría de un posible secuestro con fines de abuso financiero.

De acuerdo con la descripción física proporcionada por la Fiscalía, Juan Andrade Sandoval es un hombre de complexión robusta, con un peso de 110 kg y una estatura de 1.75 metros. Entre sus rasgos distintivos se menciona que tiene la tez morena, ojos color café y cabello corto, rizado y de color negro. Como seña particular indispensable para su identificación, la ficha técnica resalta que posee una cicatriz en la espalda. Al momento de su desaparición, no se cuenta con datos precisos sobre la vestimenta que portaba, por lo que cualquier detalle sobre su apariencia reciente es vital para la investigación.

La familia, originaria de la colonia Libertad, hace un llamado desesperado a los habitantes de Castaños y zonas aledañas para que cualquier información sea reportada de inmediato a los números de emergencia 911 o al sistema de denuncia anónima 089. También se han puesto a disposición los teléfonos directos de la Fiscalía 844 380 700 y el celular 871 155 3803 para recibir pistas que ayuden a localizarlo. Los allegados de Juan aseguran que no descansarán hasta encontrarlo, temiendo que su salud o integridad física estén en riesgo mientras alguien más aprovecha sus recursos económicos.