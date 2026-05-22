Héctor Miguel García Falcón presenta propuestas en Frontera: Fortalecimiento familiar

Manteniendo un intenso ritmo de trabajo y cercanía con la ciudadanía, la fórmula integrada por el Dr. Héctor Miguel García Falcón 'Gachupín' y el profesor Pepe Cerda continúa recorriendo diariamente colonias, ejidos y sectores del Distrito 06 para llevar sus propuestas y escuchar directamente a las familias.

Como parte de sus actividades de campaña, 'Gachupín' sostuvo un emotivo encuentro con mujeres priistas de Frontera, donde dijo que al ganar la elección del 07 de Junio, desde el Congreso impulsará leyes por el respeto, la dignidad y el fortalecimiento de las familias coahuilenses.

Durante su mensaje, reconoció el papel fundamental que desempeñan las mujeres en la sociedad y destacó que son el corazón de los hogares y ejemplo permanente de esfuerzo y fortaleza. 'Hablar de las mujeres es hablar del alma de nuestras familias. Son quienes enseñan valores, quienes luchan todos los días por sacar adelante a sus hijos y quienes nunca dejan de darlo todo por quienes aman', expresó García Falcón.

El candidato aseguró que una sociedad fuerte comienza desde el respeto hacia las mujeres y reiteró que impulsará acciones enfocadas en generar mayores oportunidades y bienestar para ellas. Compartió que en lo personal se considera un hombre afortunado por estar rodeado de mujeres que han sido inspiración y apoyo constante en su vida.

Por su parte, el profesor Pepe Cerda recorrió calles del Ejido La Cruz llevando las propuestas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, dialogando con habitantes y refrendando el compromiso de trabajar por mayores apoyos y oportunidades para las comunidades rurales.

Durante el recorrido, vecinos del ejido expresaron su respaldo a la fórmula priista, reconociendo el trabajo cercano y el interés de escuchar directamente las necesidades de la población. 'Seguiremos caminando todos los sectores del distrito porque queremos construir propuestas reales, escuchando a la gente y trabajando en unidad por nuestras familias', señalaron los candidatos.