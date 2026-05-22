Esra Cavazos fortalece su campaña en Monclova con propuestas

Monclova, Coah.- A tres semanas de haber iniciado campaña, la candidata a diputada local por el Distrito 05, Esra Cavazos del Bosque, continúa fortaleciendo su cercanía con los monclovenses y sumando simpatías gracias a una campaña basada en propuestas, trabajo y contacto directo con las familias.

La candidata de la Alianza por la Seguridad PRI-UDC destacó en sus reuniones por colonias Del Río, San Miguel, José de las Fuentes, Veteranos y Miguel Hidalgo; que desde el primer día de campaña ha recorrido intensamente las colonias del distrito, para mostrar su plataforma política.

"Esto se trata de mucho trabajo, de escuchar a la gente y de que el voto útil realmente se refleje este 7 de junio. Estoy segura de que vamos a lograr una victoria construida entre todos", expresó en su discurso a líderes de las colonias y familias que confían en su futuro.

Esra Cavazos señaló que la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva y participativa, pues además de presentar peticiones, muchos ciudadanos se han acercado para integrarse al proyecto y colaborar en las actividades de campaña de forma voluntaria.

La candidata destacó que junto a su suplente Glenda Suárez, han logrado encuentros con estudiantes, jóvenes, mujeres y adultos mayores que forman parte importante de este movimiento.

"La seguridad y empleo es el principal compromiso porque una familia tranquila puede desarrollarse en paz. Vamos a seguir respaldando el modelo de seguridad del gobernador Manolo Jiménez y en caso de resultar favorecida con el voto ciudadano, mi cercanía será permanente con la población a través de casas de gestoría y atención constante en las colonias" enfatizó.