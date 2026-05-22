Monclova registra primer caso de gusano barrenador en perro

Monclova registró el primer caso de gusano barrenador detectado en la zona urbana, luego de que el último reporte de SENASICA confirmara un contagio en un perro doméstico del sector oriente, con lo que Coahuila alcanzó 15 casos acumulados.

El presidente de la Asociación Ganadera, Marco Antonio Rodríguez Galaz, informó que el caso fue confirmado por el médico veterinario Diego Cerda, encargado de la campaña sanitaria, quien mencionó que el animal fue atendido a tiempo y no representó riesgo de propagación mayor.

"Me confirma del caso, pero también que ya aquí en la Región Centro no se ha presentado ningún caso de gusano barrenador en bovinos. Fue un caso específico de un perro que detectaron en una clínica veterinaria", señaló.

De acuerdo con la explicación del dirigente ganadero, el gusano fue identificado en etapa 2, es decir, antes de llegar a la fase en la que la larva se transforma en pupa y posteriormente en mosca, lo que incrementa el riesgo de dispersión.

"Se detuvo rápidamente, el animal fue curado con medicamentos y la muestra se llevó para análisis. No estaba en etapa 3, que es cuando emerge la mosca y puede crecer la epidemia, por lo cual se logró controlar a tiempo".

Rodríguez Galaz advirtió que las recientes lluvias combinadas con las altas temperaturas generan condiciones favorables para la proliferación del gusano barrenador, principalmente en animales callejeros o sin supervisión sanitaria.

Ante ello, pidió a las autoridades municipales emprender campañas de concientización y vigilancia sanitaria, enfocadas especialmente en perros en situación de calle.

"Las autoridades sanitarias municipales deben hacer campañas para enseñar a la gente a detectar los casos, el problema son los perros callejeros, porque entre más animales anden sueltos y sin dueño, más lugares hay donde puede proliferar el gusano".

Señaló que es necesario implementar programas para capturar y revisar animales callejeros con el objetivo de evitar nuevos contagios y contener cualquier riesgo sanitario en la zona urbana.