Desfile de Catrinas en Frontera: Sari Pérez Cantú promueve tradiciones

La alcaldesa acudió al colorido evento del Colegio Hispanoamericano, donde felicitó a las y los alumnos por la personificación que llevaron a cabo de los personajes y por seguir rescatando las tradiciones mexicanas.

Frontera, Coahuila; a 29 de octubre de 2026.- Para mantener vivas nuestras más arraigadas tradiciones, la alcaldesa Sari Pérez Cantú asistió como invitada especial al impresionante Desfile de Catrinas y Catrines organizado por el Colegio Hispanoamericano, donde jóvenes y jovencitas hicieron gala de sus atuendos perfectamente elaborados.

Durante este emotivo evento, la presidenta municipal estuvo acompañada por el director de Arte y Cultura, Jaime Salvador Delgado Quirino, así como por el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez, y el director del plantel, Cleofas Carlos Moreno, quienes presenciaron el gran talento y la dedicación de la comunidad escolar.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó la importancia de estas expresiones culturales que fortalecen la identidad nacional en las nuevas generaciones. «Me da tanto gusto ver el rescatar nuestras tradiciones mexicanas; porque yo siempre lo dije, rescataremos el Día de Muertos, viviremos lo que es la tradición de México y celebraremos y honraremos a nuestros seres queridos que se nos han adelantado», expresó con entusiasmo ante los asistentes.

Asimismo, la edil reconoció el esfuerzo conjunto de los directivos, docentes y padres de familia en la formación integral de los estudiantes, subrayando que los valores fundamentales se aprenden en casa y se reafirman en las aulas. En su mensaje a la juventud, los motivó a proyectar grandes metas: «Ustedes son nuestro presente, pero también nuestro futuro; sueñen en grande y trabajen mucho para conseguir esos sueños».

Para cerrar con broche de oro, las autoridades extendieron una cálida invitación a toda la ciudadanía para sumarse a las próximas actividades del Día de Muertos, reafirmando que mientras las tradiciones se mantengan vivas en el corazón de los fronterenses, los lazos de comunidad y memoria cultural permanecerán siempre encendidos.