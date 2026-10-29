DIF Frontera llevará brigada de lentes a la colonia Occidental

El DIF Municipal de Frontera llevará una brigada de lentes a la colonia Occidental el próximo 4 de noviembre, con el propósito de acercar los servicios de salud visual a las familias y facilitar su acceso sin necesidad de trasladarse a otros sectores.

Karen Cadena, directora del DIF Frontera, informó que la jornada se realizará de las 10:00 a las 14:00 horas en el Centro Comunitario de la colonia Occidental, ubicado en Allende 804 Sur.

Explicó que la atención será por orden de llegada, sin necesidad de agendar una cita y sin un límite establecido de personas, por lo que invitó a los habitantes a aprovechar el servicio. La funcionaria señaló que las brigadas de lentes se realizan mensualmente debido a la respuesta de la población, con una asistencia de al menos 40 personas por jornada.

Indicó que anteriormente se han llevado estos servicios a la colonia Sierrita y que ahora buscan acercarlos a los habitantes de la Occidental, como parte de las acciones para mantener activos los centros comunitarios y facilitar el acceso a los programas del DIF.

Cadena agregó que, aunque el horario previsto concluirá a las 14:00 horas, existe disposición para atender a quienes lleguen después, siempre que el personal continúe disponible.

Para solicitar información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 866 330 4810.