Sari Pérez Cantú encabeza recarpeteo en Frontera: calle Francisco I. Urquizo

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la conformación e instalación del Comité Pro Obra para la planeación de los trabajos de recarpeteo en la calle Francisco I. Urquizo, en el tramo comprendido entre la carretera 30 y la calle Elpidio Barrera, en la colonia Morelos.

Durante el encuentro con las familias del sector, la alcaldesa estuvo acompañada por el director de Obras Públicas, Carlos Thompson, y por integrantes del equipo Mejora, reafirmando el compromiso de mantener una atención cercana y un diálogo abierto con los ciudadanos.

La obra contempla la aplicación de 4,107.47 metros cuadrados de carpeta asfáltica de alta resistencia e incluye labores de preparación como el fresado de la carpeta existente, barrido profundo y riego de liga para garantizar una vialidad segura, funcional y duradera.

El proyecto fue canalizado y autorizado por el departamento de Infraestructura tras la solicitud formal ante el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), atendiendo las necesidades de movilidad y urbanización de esta zona de la ciudad.

Las autoridades destacaron que el Comité Pro Obra, integrado por los propios vecinos, supervisará de principio a fin el desarrollo de los trabajos, fortaleciendo la participación ciudadana y la transparencia en la entrega de esta obra.

Con esta reunión, Frontera reafirma su compromiso de mejorar la infraestructura vial en cada colonia, trabajando de la mano con las familias y con el programa Mejora Coahuila.