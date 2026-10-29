Ayuntamiento de Frontera celebrará la alumbrada 2026 con procesión de velas y danzas

Con una procesión de velas, danzas tradicionales y un recorrido por el Panteón Dolores, el Ayuntamiento de Frontera realizará este domingo la segunda edición de la Alumbrada 2026, como parte de las actividades por el Día de Muertos.

Jaime Quirino, director de Arte y Cultura, informó que la actividad comenzará a las 18:00 horas en la entrada principal del panteón, ubicada en el cruce de las calles Oaxaca y 16 de Septiembre, en la colonia Occidental.

Explicó que la intención es fortalecer las tradiciones mexicanas y propiciar un espacio de convivencia familiar para recordar a quienes fallecieron.

La Alumbrada 2026 busca fortalecer las tradiciones mexicanas en Frontera.

El programa contempla una procesión desde el acceso principal hasta el escenario donde se presentarán danzas y música alusivas al Día de Muertos. Posteriormente, los asistentes realizarán un recorrido por el camposanto.

Quirino invitó a las familias a llevar velas para colocarlas en las tumbas de sus seres queridos y pidió llegar puntualmente para participar desde el inicio en la procesión.

Jaime Quirino invita a las familias a recordar a sus seres queridos en el panteón.

Destacó que esta celebración busca preservar las costumbres mexicanas y transmitirlas a las nuevas generaciones, mediante actividades culturales que promuevan el respeto y la memoria de los difuntos.

La actividad será encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, como parte de las acciones municipales para mantener vivas las tradiciones de Frontera.

La celebración incluirá danzas y música alusivas al Día de Muertos.