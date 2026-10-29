Manolo Jiménez encabeza encuentro de fiscalías en Coahuila

Saltillo, Coah.- El gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó el Encuentro Regional de Coordinación entre Fiscalías Federales y Fiscalías Generales Estatales, con la participación de representantes de seis entidades, para fortalecer la colaboración, compartir información y coordinar acciones contra los grupos delictivos que operan en distintos estados.

"Me dio mucho gusto recibir en Coahuila para su reunión regional a las y los titulares de las fiscalías locales y de la FGR de diferentes estados vecinos. Platicamos de la importancia de trabajar con voluntad y coordinación para dar mejores resultados en seguridad y procuración de justicia. Aquí seguimos con todo blindando Coahuila", destacó el gobernador.

Jiménez Salinas recordó que en Coahuila se tiene claro que la seguridad se construye trabajando en equipo.

"La coordinación entre las fiscalías estatales y federales es fundamental para compartir información, fortalecer las investigaciones y actuar de manera conjunta contra quienes cometen delitos. Vamos a seguir trabajando en colaboración con los estados vecinos y las instituciones federales para mantener la seguridad de nuestras familias", expresó el gobernador.

En el encuentro participaron las fiscalías generales de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, así como las representaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en estas entidades y la Unidad Especializada en el Sistema de Coordinación Regional de la FGR.

El objetivo es establecer un mecanismo permanente de coordinación regional que permita identificar objetivos criminales de interés común, articular investigaciones, intercambiar información de inteligencia y desarrollar operativos conjuntos para combatir estructuras delictivas que operan en más de una entidad.

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, destacó que este primer encuentro regional surgió de los planteamientos realizados en la reunión nacional de fiscales y representa un nuevo mecanismo de coordinación interestatal.

"Estamos muy contentos de que el gobernador Manolo Jiménez Salinas haya sido anfitrión de este primer encuentro regional de coordinación entre fiscales federales y estatales de la región noreste", declaró.

"La finalidad es compartir información operativa y de inteligencia, así como coordinar investigaciones sobre delitos que trascienden las fronteras de las entidades. Lo innovador es que esta mesa operativa, avalada por la Fiscalía General de la República, no tiene precedente en el país", añadió.

Informó que sesionará cada dos meses para establecer acuerdos concretos que permitan seguir cuidando y blindando los estados; y que Coahuila sea sede de este primer encuentro es un honor y confirma la importancia de la coordinación entre fiscalías para fortalecer la seguridad y la procuración de justicia.

Por parte de las fiscalías estatales participaron Sonia Yadira de la Garza Fragoso, fiscal general de Durango y representante de la Zona Noreste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; Javier Enrique Flores Saldívar, fiscal general de Justicia de Nuevo León; María Manuela García Cázares, fiscal general de San Luis Potosí; Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal general de Justicia de Tamaulipas; y Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal general de Justicia de Zacatecas.

En representación de la FGR participaron Ramón Ernesto Badillo Aguilar, por Coahuila; Rosalía Juárez Ramírez, por Durango; José Guadalupe González Guajardo, por Nuevo León; Gabriel Campos Piña, por San Luis Potosí; Manuel Eduardo León Torres, por Tamaulipas; y Daniel Valdés Vera, por Zacatecas. También asistió Daniel Alejandro Acosta Aguirre, titular de la Unidad Especializada en el Sistema de Coordinación Regional de la FGR.

Con este encuentro, las instituciones participantes buscan consolidar una agenda de trabajo conjunta para fortalecer las investigaciones y la persecución de los delitos, con coordinación y colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.