Frontera: juegos infantiles en plazas públicas requieren atención urgente

FRONTERA, COAHUILA.- Luego del reciente incidente registrado en un área recreativa de Monclova, el departamento de Parques y Jardines de Frontera intensificó las revisiones en plazas públicas y áreas verdes del municipio, donde detectaron juegos infantiles que requieren mantenimiento o reparación en 9 plazas, para evitar accidentes.

El director de Parques y Jardines, Roberto Mauricio Leiva, informó que actualmente trabajan en el acordonamiento preventivo de estructuras que podrían representar algún riesgo para los menores, mientras se realizan las reparaciones correspondientes.

"En la mayoría de las plazas hay juegos con alguna necesidad de reparación y de mantenimiento. Lo hemos estado haciendo periódicamente, revisando y retirando a los que están en mal orden", explicó.

El funcionario detalló que, en coordinación con Protección Civil, se reforzó la supervisión de espacios públicos, especialmente después del incidente reciente que generó preocupación entre las familias fronterenses.

"Ya con esta campaña se están acordonando los que posiblemente puedan estar en riesgo, es lo que estamos haciendo ahorita", comentó.

Actualmente son siete plazas y áreas verdes las consideradas con mayor riesgo, aunque también existen otros espacios donde únicamente se detectaron uno o dos juegos dañados.

"Hay otras plazas que tienen uno, dos juegos solamente; si están mal, se está tratando de retirarlos para repararse", agregó.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con el monitoreo constante en las áreas recreativas para garantizar la seguridad de niños y familias que diariamente acuden a estos espacios públicos.