Aceptará iglesia ofrenda por transferencia

SALTILLO, Coahuila.- La transformación digital continúa extendiéndose a distintos sectores de la sociedad y ahora también comienza a verse con mayor frecuencia dentro de las iglesias, donde los métodos electrónicos de pago podrían sustituir gradualmente al efectivo.

El Obispo Hilario González García señaló que la implementación de códigos QR y terminales bancarias responde a una realidad cotidiana en la que las nuevas generaciones realizan la mayoría de sus compras y pagos mediante tarjetas o aplicaciones móviles. Indicó que actualmente se analiza este cambio, lo que no debe resultar extraño, ya que en diversos países europeos y en Estados Unidos los pagos electrónicos forman parte de la vida diaria, incluso en espacios de gran afluencia como estadios, auditorios y centros de reunión masiva.

Como ejemplo, relató que recientemente visitó la parroquia del Sagrado Corazón, en Monterrey, donde observó que los asistentes podían efectuar sus donativos escaneando un código QR desde sus teléfonos celulares. "El uso de tarjetas ya dejó de ser exclusivo para compras grandes. Hoy muchas personas pagan prácticamente todo de manera electrónica, y la Iglesia también tendrá que adaptarse a esa evolución", expresó.

El religioso consideró que estas herramientas representan una alternativa práctica para los fieles y podrían contribuir a facilitar las aportaciones en actividades parroquiales y celebraciones religiosas.