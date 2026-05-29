Coahuila: recomendaciones para evitar fraudes inmobiliarios

SALTILLO, COAH.- Ante el incremento de casos relacionados con la venta irregular de terrenos y viviendas, el diputado Ángel Mahatma Sánchez Guajardo llamó a fortalecer las acciones de prevención e información para evitar que más familias sean víctimas de fraudes inmobiliarios en Coahuila.

El legislador señaló que continúan detectándose asentamientos que operan sin cumplir con los requisitos legales indispensables para su desarrollo y comercialización. Entre las irregularidades identificadas destacan la falta de permisos de uso de suelo, ausencia de factibilidad para servicios básicos y carencia de documentación oficial que respalde la venta de los predios.

Asimismo, advirtió sobre la proliferación de esquemas fraudulentos en los que una misma propiedad es vendida a diferentes compradores o se ofrecen terrenos y viviendas a través de plataformas digitales por personas que no cuentan con la propiedad legal de los inmuebles.

Sánchez Guajardo consideró indispensable implementar una estrategia integral que combine información, vigilancia y atención ciudadana para reducir este tipo de delitos, los cuales afectan directamente el patrimonio de las familias.

Entre las recomendaciones para quienes buscan adquirir un terreno o vivienda, destacó la importancia de verificar que la propiedad cuente con escritura pública inscrita ante el Instituto Registral y Catastral, solicitar un certificado actualizado de libertad de gravamen, corroborar que el impuesto predial se encuentre al corriente y confirmar la identidad y facultades legales de quien realiza la venta.

El diputado indicó que, pese a las acciones de supervisión que realiza la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Sevot) en coordinación con los municipios, las denuncias ciudadanas continúan revelando la existencia de operaciones irregulares en distintos puntos de la entidad.

Subrayó que este tipo de delitos no es exclusivo de Coahuila, sino que representa una problemática creciente a nivel nacional, debido a las diversas modalidades utilizadas por los defraudadores para engañar a los compradores.

Finalmente, explicó que prácticas como la venta de inmuebles sin acreditar la propiedad legal, la comercialización de terrenos ubicados en zonas de riesgo o áreas protegidas, la oferta múltiple de una misma propiedad e incluso casos de despojo, generan severas afectaciones económicas y legales para las víctimas, quienes enfrentan largos procesos para intentar recuperar su patrimonio.