Conflictos escolares en Saltillo: especialistas alertan sobre la violencia

SALTILLO, Coahuila.- Las recientes riñas, retos peligrosos y conflictos protagonizados por estudiantes de secundaria en Saltillo, varios de ellos difundidos masivamente en redes sociales, han generado preocupación entre especialistas en salud emocional, quienes consideran que estas conductas son una señal de alerta sobre el entorno en el que actualmente se desarrollan los adolescentes.

La psicóloga y terapeuta familiar Berenice de la Peña señaló que el fenómeno no debe minimizarse bajo la idea de que "son cosas propias de la edad", ya que detrás de estas expresiones de violencia existen factores relacionados con la sobreexposición digital, la falta de límites y la búsqueda constante de aceptación social.

Explicó que la adolescencia es una etapa en la que los jóvenes construyen su identidad y ponen a prueba sus límites, pero actualmente enfrentan una influencia permanente de contenidos violentos, sexualizados y modelos negativos que consumen diariamente a través de plataformas digitales.

La especialista indicó que muchos menores tienen acceso desde edades tempranas a información y dinámicas que alteran su percepción sobre las relaciones personales y la resolución de conflictos, normalizando comportamientos agresivos y riesgosos.

Además, advirtió que la viralización de peleas y agresiones entre estudiantes incrementa el impacto de estos hechos, debido a que ahora cualquier incidente puede ser grabado y difundido de manera inmediata en internet.

"Existe una sobreexposición constante. Antes estas situaciones podían ocurrir, pero hoy las redes sociales amplifican todo y generan una sensación de aprobación o reconocimiento entre quienes participan", explicó.

De la Peña consideró que la repetición de patrones violentos en redes sociales provoca que muchos adolescentes imiten conductas con el objetivo de obtener atención o pertenecer a determinados grupos.

Ante este panorama, hizo un llamado a padres de familia, docentes y autoridades para fortalecer el acompañamiento emocional de niñas, niños y adolescentes, así como fomentar actividades recreativas, deportivas y culturales que contribuyan a un desarrollo saludable.

También subrayó la importancia de promover una cultura de paz desde el hogar y las escuelas, basada en el diálogo, la empatía y el establecimiento de límites claros.

"La manera en que enseñamos a resolver los conflictos impactará directamente en la sociedad que tendremos en el futuro. Si la violencia se convierte en la respuesta habitual, seguiremos reproduciendo entornos cada vez más agresivos", concluyó.