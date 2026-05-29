Rendirá Susana Zavaleta tributo a Juan Gabriel

SALTILO, COAH.- La cantante y actriz Susana Zabaleta anunció los detalles del concierto homenaje a Juan Gabriel que se realizará el próximo 11 de junio en el Auditorio del Parque Las Maravillas de Saltillo, espectáculo en el que compartirá escenario con la Camerata de Coahuila.

Durante la presentación del evento, la artista adelantó que se tratará de un espectáculo de aproximadamente tres horas de duración, en el que interpretará algunos de los temas más representativos del llamado "Divo de Juárez", acompañada por una producción de gran formato.

Zabaleta destacó que el concierto contará con la participación de 55 músicos de la Camerata, además del Coro de Saltillo, lo que permitirá ofrecer una experiencia sinfónica diseñada para rendir tributo a uno de los compositores más influyentes de la música mexicana.

"Creemos que el arte es quien cambia a las personas, quien mueve la vida y quien habla de un pueblo", expresó la intérprete, al señalar que las orquestas representan la identidad cultural y la sensibilidad de una comunidad.

La cantante hizo además una invitación a empresarios, viñedos y distintos sectores productivos de Coahuila para respaldar iniciativas culturales de este tipo, al considerar que la música y el arte tienen la capacidad de fortalecer los lazos sociales en momentos complejos.

De igual manera, recordó la trayectoria de Juan Gabriel, a quien describió como un ejemplo de perseverancia y superación. Resaltó que el compositor logró transformar una infancia marcada por las dificultades en una carrera artística que lo llevó a convertirse en una de las figuras más importantes de la música latinoamericana y a presentarse en escenarios tan emblemáticos como el Palacio de Bellas Artes.

Respecto al repertorio, explicó que se realizó una selección especial de canciones que reflejan distintas etapas y emociones presentes en la obra del cantautor, incluyendo temas sobre el amor, el desamor, la nostalgia y la celebración.

La artista señaló que, pese a la extensa producción musical que dejó Juan Gabriel, fueron elegidas aquellas composiciones que mantienen una conexión especial con el público y que forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Finalmente, Zabaleta destacó que muchas de las canciones del compositor reflejan el orgullo por sus orígenes, sentimiento que comparó con el carácter de los coahuilenses, al considerar que la fortaleza y la capacidad de resistencia forman parte de la identidad de la entidad.