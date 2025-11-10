Sara Irma Pérez Cantú informa sobre inversión en unidades de limpieza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú informó que se han invertido 2.5 millones de pesos en la rehabilitación de las unidades de limpieza, lo que ha permitido que actualmente cuatro camiones recolectores estén funcionando de manera regular en el municipio.

"Ahorita ya, gracias a Dios, son cuatro camiones recolectores; sabemos que el año que entra tenemos que invertir en más contenedores y echar a andar un camión más que por cuestión hidráulica no se ha podido, pero ya cuatro están funcionando", señaló la edil.

¿Cuál es la importancia de la rehabilitación de unidades de limpieza?

Pérez Cantú explicó que con estas unidades se estará trabajando en tres turnos para reforzar el servicio de recolección, sobre todo en esta temporada donde aumenta la generación de basura por las posadas y reuniones familiares.

Asimismo, pidió a la ciudadanía mantener la paciencia y evitar sobrecargar los contenedores, ya que el servicio recorre desde el ejido 8 de Enero hasta las colonias urbanas.

"Tengan la amabilidad de cuidar la basura en su casa y tener más conciencia, que la basura no termine esparcida en la calle. Cuando es basura de papel, puede aguantar hasta que pase nuevamente el camión", exhortó la alcaldesa.

¿Qué acciones se están tomando para mejorar el servicio?

Con estas acciones, la administración municipal busca mantener limpia la ciudad y fortalecer el servicio de recolección en beneficio de todas las familias fronterenses.