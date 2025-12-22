Conductor de InDriver es señalado por cobro excesivo en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Un conductor de la plataforma InDriver fue señalado en redes sociales por presuntamente intentar cobrar una tarifa mayor a la acordada a un cliente y posteriormente arrojarlo del vehículo en movimiento sobre la carretera 30, en Frontera.

De acuerdo con la publicación difundida en redes, el chofer fue identificado como Jahaziel Garza Chairez, quien conducía un automóvil Volkswagen Vento color gris. El viaje habría sido aceptado desde Monclova con destino a la calle Internacional 249; sin embargo, no se especificó el monto que el conductor pretendía cobrar de más.

Ante este señalamiento, el director de Transporte y Vialidad de Frontera, José Ibarra Guajardo, exhortó a la persona afectada a interponer una denuncia formal ante la dependencia municipal para poder ubicar al chofer y proceder conforme a la ley. El funcionario explicó que este tipo de servicios no se encuentran regulados al cien por ciento, por lo que es indispensable que el usuario presente la queja de manera directa para que se pueda actuar.

"La Ley de Transporte, en los artículos 96 al 107, establece los requisitos que deben cumplir, pero de igual forma, si algún usuario se siente afectado, se le solicita que nos apoye con número de unidad, placas o alguna identificación del vehículo para que los inspectores lo traigan y atender este caso", señaló.

Ibarra Guajardo reiteró que, sin una denuncia formal, resulta complicado dar seguimiento a los hechos difundidos en redes sociales, por lo que insistió en la importancia de que las víctimas acudan a la autoridad correspondiente para que se tomen las acciones necesarias.