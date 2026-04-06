Frontera inicia campaña gratuita de esterilización de mascotas

Frontera, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la salud pública y promover el cuidado responsable de las mascotas, la alcaldesa de Frontera, Sari Pérez Cantú, encabezó el arranque de la Campaña de Esterilización Animal Gratuita en las instalaciones del CEFARE.

Esta iniciativa está enfocada en el control de la población de perros y gatos, especialmente aquellos en situación de calle, atendiendo una problemática que impacta directamente en la calidad de vida de las familias en las colonias de la ciudad.

Durante su mensaje, la edil destacó que la sobrepoblación animal debe atenderse con responsabilidad y visión a largo plazo, ya que se trata de una acción de protección animal y de salud pública.

En el arranque participaron el regidor de Salud, Dr. José Guilebaldo Pérez Aguilar; el director de Salud, Dr. Miguel Ángel Sánchez Leija; la coordinadora de Protección Animal, Lic. Tuilzie Leslie Ibarra Vázquez; la representante de la Fundación MILMA, Lic. Ana Laura Márquez; el coordinador regional de la Procuraduría del Medio Ambiente, Lic. Jesús Armendáriz Rodríguez; y el médico veterinario Alonso Plascencia Pérez, de Veterinaria Santa Lucía.

La alcaldesa informó que en esta primera jornada se realizaron 25 esterilizaciones y que otras 25 ya están programadas para el 7 de abril, sumando 50 intervenciones con citas previamente registradas para garantizar una atención ordenada.

Asimismo, destacó que estas campañas ayudan a prevenir enfermedades como la rickettsiosis, la rabia y diversas parasitosis, además de fomentar una cultura de responsabilidad en el cuidado de los animales.

Finalmente, Sari Pérez reiteró el llamado a la ciudadanía a participar en estas acciones: "Con esta campaña buscamos generar conciencia, cuidar la salud de nuestras familias y promover el respeto por la vida", afirmó la alcaldesa.