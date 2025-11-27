Estudiantes de la Normal de Monclova rinden homenaje a Paulina: siembran un árbol

En la Normal de Monclova, siembran un árbol y elevan globos blancos en memoria de Paulina, estudiante fallecida por dengue hemorrágico

Adriana Cruz

MONCLOVA, COAH.— La mañana de este jueves, el silencio en la Escuela Normal de Monclova se sintió distinto. No era un silencio vacío, sino uno lleno de nombres, recuerdos y miradas que buscaban el mismo punto en el cielo. Ahí, donde sus compañeras dicen que ahora está Paulina.

A un mes de su fallecimiento por dengue hemorrágico, la comunidad normalista se reunió para rendirle homenaje a la joven que, conforme repiten maestras y alumnas, "tenía una luz propia que hacía más fácil cualquier día".

¿Qué ocurrió?

En el patio central, donde Paulina solía caminar entre clases, sus compañeras formaron un círculo. Cada una sostenía un globo blanco. Antes de soltarlos, una estudiante tomó la palabra. Su voz tembló, pero no por miedo, sino por el peso de la ausencia:

"Mientras miramos al cielo, soltemos estos globos que representan los sueños que Pau nos compartió y el amor que hoy le enviamos. Que vuelen tan alto como sus aspiraciones."

Después, los globos comenzaron a elevarse lentamente, y muchas cabezas se fueron hacia arriba como siguiendo un último rastro de ella. Algunas alumnas lloraban. Otras sonreían recordándola. Todas la extrañaban.

Pero el homenaje no terminó ahí.

Como símbolo de vida, permanencia y raíz, la comunidad escolar decidió sembrar un árbol dentro de la Normal. Ahí, frente a maestras, estudiantes y personal administrativo, colocaron la pequeña planta que, con el tiempo, crecerá hasta convertirse en sombra, refugio y memoria.

"Este árbol es Pau —dijo una de sus amigas—. Porque ella también era vida. Porque ella también daba paz. Porque queremos que siempre esté aquí."

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La directora de la institución explicó que el árbol llevará su nombre y será un espacio para recordarla, para visitarla y para mantener viva su esencia entre quienes continúan estudiando ahí.

El homenaje cerró con una frase que retumbó en el ambiente, dicha entre suspiros y un sentimiento compartido:

"Pau, gracias por ser un ejemplo de amor y bondad."

Hoy, en la Normal de Monclova, Paulina ya no está físicamente, pero sus compañeras aseguran que seguirá creciendo, como ese árbol recién plantado, en cada recuerdo, en cada risa y en cada sueño que dejó sembrado.