Sari Pérez inaugura torneo de futbolito en Frontera

Frontera, Coah.- El Gobierno Municipal de Frontera puso en marcha el Torneo Relámpago de Futbolito Rápido en la Unidad Deportiva Raúl "Papo" Ríos, como parte de una serie de actividades deportivas que se desarrollarán rumbo al Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

El arranque fue encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, acompañada por el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán; el regidor de Fomento Deportivo, Miguel Ángel Martínez García; el coordinador regional de Mejora, José Cerda de la Fuente; y el coordinador de Fomento Deportivo, Marcos Iván Briones Quintanilla.

Este torneo marca el inicio de una serie de actividades deportivas que se desarrollarán durante la temporada mundialista, fortaleciendo la convivencia familiar y promoviendo la sana competencia entre niñas, niños y jóvenes del municipio.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que el deporte es una herramienta clave para la formación integral, ya que impulsa valores como el respeto, el esfuerzo y la perseverancia. Señaló que generar espacios seguros y organizados para la práctica deportiva contribuye a fortalecer la comunidad y brindar alternativas positivas a la niñez y juventud.

Con este tipo de acciones, el Ayuntamiento de Frontera reafirma su compromiso de seguir impulsando el deporte como un pilar para la prevención, la integración social y el desarrollo de las nuevas generaciones, consolidando una ciudad que avanza con orden y rumbo.