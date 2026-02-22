Javier Flores inaugura MINI COSTQUITO: nueva tienda en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó la inauguración de MINI COSTQUITO, un nuevo concepto de tienda de conveniencia impulsado por el matrimonio emprendedor conformado por Sheila Azenth González y José de Jesús Narváez Sánchez.

Los propietarios apostaron por ofrecer en San Buenaventura productos nacionales e internacionales de alta demanda, muchos de ellos comercializados por la reconocida cadena Costco, pero con la ventaja de que en este establecimiento no se requiere membresía para realizar compras.

El negocio contempla traer productos conforme a la demanda de los clientes, destacando artículos naturales, vitaminas, snacks bajos en calorías, chocolate amargo y opciones enfocadas en una mejor alimentación y bienestar familiar.

Además, MINI COSTQUITO cuenta con un espacio destinado a la venta de llantas para automóviles, ofreciendo opciones de crédito, lo que amplía los servicios disponibles para la comunidad.

Durante el corte de listón, el alcalde felicitó al matrimonio por su visión e inversión en el municipio, subrayando que este tipo de proyectos fortalecen la economía local, generan empleo y acercan a la ciudadanía productos de mayor demanda y calidad.

El Presidente Municipal dio su respaldo al matrimonio de emprendedores que contribuyen al crecimiento comercial de San Buenaventura y consolidan nuevas oportunidades para las familias sanbonenses.