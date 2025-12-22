Orlando Hipólito Plaza informa sobre obra de cuatro carriles en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Frontera, en coordinación con el Gobierno del Estado, lleva a cabo la ampliación a cuatro carriles del libramiento CSG, a la altura del 105 Batallón de Infantería, obra que se tiene programada para concluir en marzo de 2026.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, informó que actualmente se trabaja de manera conjunta con la Policía Municipal y la Policía Estatal para apoyar en el control del tránsito vehicular, debido a la alta carga que presenta esta vialidad, por donde circulan alrededor de 32 mil vehículos diariamente.

El funcionario explicó que esta obra busca solucionar un punto crítico de congestionamiento vial, ya que en ese tramo se genera un "cuello de botella", además de que la carpeta asfáltica se encontraba en malas condiciones, principalmente en la zona cercana a las vías del ferrocarril.

"Les pedimos a los transportistas, así como a las personas que por ahí circulan, que nos tengan poquita paciencia en lo que se termina. Será un gran beneficio, ya que ahí se genera un cuello de botella y está en malas condiciones por la parte de ferrocarriles, pero se está trabajando en ampliarla a cuatro carriles, repararla y mejorar el flujo", expresó.

Hipólito Plaza destacó que, una vez concluida, la ampliación del libramiento CSG permitirá una circulación más ágil y segura, beneficiando tanto a los automovilistas locales como al transporte de carga que utiliza esta vía como paso principal.