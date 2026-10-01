Frontera en alerta: Protección Civil y Bomberos vigilan zonas vulnerables

Protección Civil y Bomberos de Frontera mantienen recorridos preventivos en colonias y sectores considerados vulnerables ante las lluvias registradas desde la tarde del miércoles, informó Felipe Cano Ríos, director interino de Protección Civil.

El funcionario señaló que las distintas áreas del Municipio trabajan de manera coordinada para sectorizar la ciudad y mantener presencia en las zonas donde las precipitaciones pueden generar mayores afectaciones.

Explicó que los elementos de Protección Civil y Bomberos realizan recorridos por la zona centro y colonias donde suelen presentarse acumulaciones de agua, con el objetivo de atender oportunamente cualquier emergencia. "Vamos a recorrer los diferentes sectores de la zona centro, de las diferentes colonias que se ven más afectadas por las lluvias, para estar al pendiente de cualquier situación", indicó.

Cano Ríos informó que durante las lluvias registradas el miércoles se realizaron recorridos desde la zona centro hacia el sector conocido como el Barrio del Alacrán, además de vialidades y puntos donde normalmente se concentra el agua.

Entre los sectores supervisados se encuentran la colonia Borja y otros puntos identificados por Protección Civil como susceptibles de inundaciones durante precipitaciones.

Hasta el momento, indicó, no se han reportado viviendas inundadas ni familias que hayan requerido apoyo por afectaciones derivadas de las lluvias. La principal incidencia registrada fue una interrupción en el suministro de energía eléctrica, que se prolongó aproximadamente 20 minutos.

El corte provocó además fallas momentáneas en algunos semáforos; sin embargo, el servicio eléctrico fue restablecido en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad y posteriormente los dispositivos de control vial volvieron a operar con normalidad.

El director interino de Protección Civil señaló que los recorridos continuarán mientras permanezcan los pronósticos de lluvia, con atención prioritaria en las zonas donde históricamente se presentan acumulaciones de agua. La dependencia pidió a la población mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas y reportar cualquier situación que represente un riesgo para las familias.