Sari Pérez activa protocolos de seguridad en Frontera por tormentas aisladas

Frontera, Coah.- Ante el pronóstico de tormentas aisladas para este fin de semana, la alcaldesa Sari Pérez Cantú activó los protocolos de seguridad y contingencia en todas las dependencias municipales. Con esta estrategia, reafirma su compromiso de salvaguardar a las familias y reaccionar con prontitud ante cualquier eventualidad climatológica.

El director de Protección Civil, Abraham Palacios Cedillo, informó que existe un 60% de probabilidad de lluvia para la tarde del viernes y el sábado. El fenómeno avanzará de norte a sur, con una duración estimada de media hora, afectando principalmente la zona de Monclova hacia Frontera. Aunque el periodo será breve, ningún riesgo debe ignorarse, por lo que se amplió el personal operativo en los cuatro puntos cardinales, con atención prioritaria a las zonas aledañas al Arroyo Frontera; los albergues municipales están listos y en óptimas condiciones de operación.

Por su parte, Raúl Isaac Cárdenas, director de Servicios Primarios, señaló que se cuenta con bombas "chupacharcos" para extraer agua de las viviendas y costales de arena en los puntos que sufrieron daños en los eventos previos. Asimismo, cuadrillas limpian las márgenes y la desembocadura del arroyo en la carretera 30 y el bulevar Ejército Mexicano para evitar taponamientos. En paralelo, Roberto Mauricio, coordinador de Parques y Jardines, inició el desazolve de las bocas de tormenta en la calle Progreso para agilizar el flujo de las aguas broncas desde La Lagunita hacia el arroyo.

El gobierno municipal continúa con la entrega de agua potable, alimentos y apoyos en los sectores afectados por las lluvias. Finalmente, la alcaldesa Sari Pérez, exhorta a los fronterenses a continuar informados a través de los canales oficiales y reportar emergencias a los números locales 866 634 29 90, 866 635 00 85 o al 911.