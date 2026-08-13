Perros de Frichem enfrentan graves daños

Rescatistas enfrentan graves daños en perros de Frichem en Castaños

La recuperación de los 63 perros asegurados en la Fundación Frichem apenas comienza. Rescatistas advirtieron que varios presentan condiciones delicadas y requieren atención veterinaria, alimento, medicamentos y cuidados especializados.

Tuilzie Ibarra Vázquez, presidenta de la asociación Lobita Dejando Huella, reconoció el apoyo de las autoridades y cuerpos de seguridad que participaron en el operativo y traslado de los animales.

Agradeció al licenciado Everardo Lazo, a Daniela, directora del Centro de Bienestar Animal de Monclova, al alcalde Carlos Villarreal, así como a las policías municipales de Monclova y Castaños, peritos de la Fiscalía y a la licenciada Cristina, por el apoyo brindado durante la intervención.

Explicó que el traslado de los últimos perros con condiciones más delicadas concluyó cerca de la medianoche, después de varias horas de trabajo.

"Esto apenas empieza", señaló Ibarra Vázquez, quien explicó que ahora corresponde integrar la carpeta de investigación, reunir pruebas y recabar testimonios de vecinos que han manifestado su indignación por la situación.

La rescatista aseguró que las organizaciones protectoras también reciben numerosos mensajes de ciudadanos que buscan identificar a perros que pudieran encontrarse entre los animales asegurados.

"Emocionalmente estamos muy cansadas y muy mal", expresó Ibarra Vázquez al recordar las condiciones en las que fueron encontrados los animales.

Precisó que fueron contabilizados 63 perros, pese a versiones que señalaban que podrían ser más de 200.

Atención veterinaria urgente

De acuerdo con la rescatista, cerca de 40 animales permanecen en un mismo lugar, mientras que otros fueron distribuidos con rescatistas, entre ellos Cocó y Caro Briseño, y ocho permanecen en el Centro de Bienestar Animal de Monclova.

Estos últimos se encuentran entre los casos más delicados y serán sometidos a una valoración veterinaria más detallada, debido a que algunos podrían requerir cirugía.

Ibarra Vázquez informó que varios perros presentan diarrea y que uno fue internado luego de resultar positivo a parvovirus.

También señaló que las hembras se encuentran preñadas y que fueron localizados al menos tres perros con fracturas que no habrían recibido tratamiento y que, según la valoración inicial, serían recientes.

A ello se suman dos perros con tumores de consideración y una fuerte infestación de garrapatas que afecta a los animales, incluidos cachorros.

La atención también contempla desparasitación interna, aunque las rescatistas deberán considerar la condición de desnutrición de algunos animales para evitar complicaciones.

Solicitud de apoyo a la ciudadanía

Ibarra Vázquez explicó que los gastos de alimentación y atención serán elevados. En su caso, junto con otra rescatista, tiene a su cargo 81 perros distribuidos en dos albergues.

Estimó que semanalmente requieren entre cuatro y cinco bultos de alimento, con un costo aproximado de 600 pesos cada uno, además de medicamentos, consultas veterinarias, tratamientos y productos de limpieza.

Las asociaciones Lobita Dejando Huella, Fundación Milma y Andy al Rescate trabajan coordinadamente para atender a los perros y solicitaron el respaldo de la ciudadanía.

Entre los artículos que requieren se encuentran alimento, productos de limpieza, lonas, malla sombra, camas, cobijas, latas y sobres de alimento.

Uno de los centros de acopio será instalado en la florería Dolph Flower, ubicada en calle Oriental, con Ale Flores. También se contempla recibir donativos en el vehículo de protección animal del Departamento de Salud Pública.

Un tercer punto de acopio será anunciado posteriormente a través de las redes sociales de las organizaciones.

Ibarra Vázquez pidió a la ciudadanía mantenerse atenta a las páginas de Lobita Dejando Huella, Fundación Milma y Andy al Rescate para conocer las necesidades de los animales y los mecanismos de apoyo.

Subrayó que los recursos serán destinados a la atención de los perros, que actualmente requieren alimento, medicamentos, tratamientos veterinarios y cuidados permanentes.