Frontera refuerza seguridad: Gabriel Vázquez lanza operativos estratégicos

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de reducir conductas delictivas y mejorar la percepción de seguridad, el Departamento de Seguridad Pública de Frontera, en coordinación con la Policía Estatal, puso en marcha una serie de operativos estratégicos en distintos sectores del municipio.

El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, informó que estas acciones contemplan patrullajes preventivos y de reacción inmediata, con el fin de atender de manera más eficiente los reportes ciudadanos.

Detalló que la presencia policial será reforzada principalmente en colonias donde se han detectado mayores índices de conflictos, buscando contener situaciones como riñas y la formación de pandillas.

Como parte de la estrategia, también se llevarán a cabo revisiones a vehículos sospechosos, así como la disolución de grupos que alteren el orden público o quienes operen en la ilegalidad.

Las autoridades subrayaron que el trabajo coordinado con fuerzas estatales es clave para fortalecer la seguridad en el municipio. Además, destacaron que los operativos no solo estarán enfocados en la vigilancia, sino también en la proximidad social, con el propósito de identificar y atender las causas de fondo de la violencia en zonas vulnerables.

Con estas acciones, se busca generar un entorno más seguro para las familias de Frontera y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las corporaciones de seguridad.