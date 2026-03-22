Abraham González llama a proteger equipos educativos en Monclova

Servicios Educativos en Monclova ya comenzó a hacer el llamado a directivos de distintas instituciones para resguardar equipos de valor y prevenir robos en los planteles, ante el periodo vacacional de Semana Santa que inicia la próxima semana.

El director de Servicios Educativos en la región Centro, Abraham Segundo González, informó que alrededor del 60 por ciento de las escuelas ya participa en esta estrategia preventiva, trasladando equipos a lugares seguros. "Tenemos un 60 por ciento de planteles que prefieren resguardar los equipos, porque al final, si no lo hacen, quienes resultan más afectados son los docentes, ya que se trata de sus herramientas de trabajo", explicó.

Detalló que los artículos que principalmente se resguardan son aparatos eléctricos como proyectores, bocinas, copiadoras y computadoras, los cuales son concentrados en oficinas de Servicios Educativos o en espacios seguros dentro de las instituciones.

El funcionario destacó que, afortunadamente, los robos en escuelas han sido mínimos en la región y, en los casos que se han presentado, han sido atendidos de manera oportuna por elementos de Seguridad Pública, gracias a la coordinación entre corporaciones de los distintos niveles de gobierno.

Asimismo, recordó que el periodo vacacional de Semana Santa está por iniciar, con una duración cercana a los 15 días, y el regreso a clases está programado para el 13 de abril.

Finalmente, hizo un llamado a la comunidad educativa a disfrutar de este periodo de descanso en familia. "Es tiempo de descansar, convivir y aprovechar para pasar momentos de calidad con sus seres queridos", expresó.