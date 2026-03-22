Detectan a delincuentes foráneos en Monclova: refuerzan seguridad

Detectan a tres presuntos delincuentes foráneos que estarían relacionados con el robo de automóviles en el municipio de Monclova; ante esta situación, autoridades de Seguridad Pública intensificaron operativos en la ciudad, luego de establecer que los sospechosos delinquen a bordo de un vehículo.

De acuerdo con el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López, estos individuos no son originarios del sector afectado, sino que se trata de personas que llegan de paso, presuntamente con vínculos en la ciudad, lo que les facilita cometer los delitos. "Prácticamente no son de Colinas de Santiago; hemos visto que son personas que vienen de fuera, conocen a algunas personas aquí y aprovechan para delinquir", señaló el funcionario.

Ante esta situación, se han reforzado los rondines de vigilancia, además de instalar más cámaras y torres de seguridad con el objetivo de incrementar la presencia policial y disuadir la comisión de delitos. El edil detalló que hasta el momento se han registrado tres robos de vehículos en la zona, de los cuales dos ya fueron recuperados. Asimismo, indicó que las autoridades cuentan con información sobre los presuntos responsables, por lo que se mantienen trabajos de investigación para ubicarlos y proceder conforme a la ley.

"Sabemos quiénes son y se está trabajando en su localización. La participación ciudadana ha sido clave, ya que gracias a los reportes y señalamientos hemos podido avanzar en la identificación de estas personas", explicó.

Se trata de tres individuos que operan a bordo de un vehículo, por lo que el caso también es atendido por la Fiscalía del Estado, instancia encargada de continuar con las investigaciones y las acciones legales correspondientes. Finalmente, autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las corporaciones de seguridad para prevenir este tipo de delitos.