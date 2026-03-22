El Museo Coahuila y Texas será sede de lucha libre: Festival Raíces Creativas

El Museo Coahuila y Texas dejará por unos días su papel tradicional para transformarse en un auténtico ring de lucha libre, donde la emoción, el espectáculo y la cultura se fusionarán durante el festival "Raíces Creativas: Región Centro–Desierto".

En el marco de Semana Santa, este recinto será escenario de funciones luchísticas, además de una amplia oferta cultural que incluirá música en vivo, exposiciones, teatro y un mercadito cultural, del 9 al 11 de abril con entrada libre.

En su segunda edición, este evento busca consolidarse como un punto de encuentro donde el arte y las expresiones populares conviven con la comunidad. Entre las principales atracciones destacan funciones de lucha libre que prometen llevar emoción y energía al recinto cultural.

El festival se llevará a cabo del 9 al 11 de abril con entrada libre, ofreciendo a los asistentes una amplia variedad de actividades que incluyen música en vivo, exposiciones, teatro y un mercadito cultural presente durante los tres días.

Además, esta edición contará con una identidad visual especial a cargo del artista Fernando Tarin, cuyas ilustraciones están inspiradas en la lucha libre, una temática que forma parte de la memoria colectiva de los monclovenses. Con esta propuesta, el museo busca abrir sus puertas a nuevas formas de expresión y acercar a las familias a un ambiente diferente, donde el ring y la cultura se fusionan en un mismo espacio.