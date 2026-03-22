Premian a ganadores del Concurso de Dibujo en Monclova por el Día del Agua

Con una participación cercana a los 200 trabajos, el Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento Monclova-Frontera realizó la premiación de la décimo sexta edición del Concurso de Dibujo, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria en el marco del Día Mundial del Agua.

El encargado del departamento de Cultura del Agua, Óscar Cadena Briseño, resaltó la buena participación que se tuvo por parte de la comunidad estudiantil y el nivel de competencia registrado en esta edición. "Ya tenemos los cinco primeros lugares de la primaria y los cinco de secundaria, tuvimos muy buena aceptación, muchos dibujos, alrededor de 200 entre los dos niveles educativos, en donde estuvo muy reñida la competencia".

El jurado estuvo conformado por Andrea Riojas, Mariana Elizabeth, María Mona, y las artistas locales Mariana Villarreal y Alejandra Vélez, quienes evaluaron cada una de las propuestas.

En nivel primaria, el primer lugar fue para Edmond Eliel Cruz, de la escuela Francisco I. Madero; en segundo lugar Miguel Milán Torres, de la primaria Minerva Ramos Rendón, el tercer lugar Regina Denise Medina, de la primaria Niños Héroes, el cuarto fue para Luisa Fernanda Castro, del Colegio México-Americano; y el quinto lugar para Sofía Medina, de la escuela Venustiano Carranza.

En el nivel de secundaria, Kimberly Perales, de la secundaria Luis Martínez Garibay, tuvo el primer lugar; segundo lugar Edith Scarlett Jiménez, de la secundaria Juan Gil González; el tercer Maybelline Nicole Serna, de la secundaria 76; el cuarto lugar Melanie Telles, de la secundaria general número uno de Frontera; y el quinto Melissa Amador, de la secundaria Inmagusa.

La entrega formal de premios de esta competencia se realizará el 25 de marzo en el Teatro de la Ciudad, durante el evento denominado "Encuentro Sur".