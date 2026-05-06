Frontera refuerza seguridad: operativo especial por el Día de las Madres

FRONTERA, COAHUILA.- Con motivo de la próxima celebración del Día de las Madres, la Dirección de Seguridad Pública de Frontera implementará un operativo especial de vigilancia en el panteón Dolores durante este fin de semana, con el objetivo de brindar seguridad a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos.

El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, informó que se destinarán entre 18 y 25 elementos policiacos en el camposanto, quienes estarán distribuidos en distintos puntos estratégicos para mantener el orden y atender cualquier situación que pudiera presentarse.

Explicó que durante estas fechas incrementa considerablemente la afluencia de personas en el cementerio, ya que muchas familias acostumbran acudir para limpiar tumbas, llevar flores y recordar a sus difuntos, por lo que resulta importante reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad.

"Se busca que las familias puedan acudir con tranquilidad y que todo transcurra en orden. Vamos a mantener vigilancia permanente para prevenir incidentes y garantizar saldo blanco durante esta celebración", señaló el funcionario.

Además del patrullaje preventivo, los elementos estarán atentos para apoyar en labores de orientación, control vehicular en los accesos y atención inmediata ante cualquier emergencia que pudiera registrarse en el lugar.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener el orden, respetar las indicaciones de los oficiales y tomar precauciones durante su visita, especialmente ante las altas temperaturas que suelen presentarse en esta temporada.

Finalmente, Seguridad Pública reiteró que el objetivo principal es que la jornada transcurra sin contratiempos y que las familias puedan conmemorar esta fecha especial en un ambiente de respeto y seguridad.